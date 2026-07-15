«Почуваюся рогоносцем»: чемпіон світу 1998 року розніс збірну Франції після поразки від Іспанії

Чемпіон світу 1998 року вважає, що виступ підопічних Дідьє Дешама був абсолютно ганебним.

«Це не просто поразка і не просто виліт — це приниження. Ми знали, що можемо програти Іспанії — із цим немає жодних проблем. Але не так. Я почуваюся ошуканим, обдуреним, одурманеним… рогоносцем.

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Я досі пам’ятаю заяви гравців, Дешама… А в підсумку ми побачили катастрофічний матч за всіма показниками — жодного створеного моменту. Цей матч нагадав мені ті 80 хвилин, які ми провели проти Аргентини у 2022 році. Нам постійно говорять, що ми найкращі та найсильніші, а потім знову бачимо такий матч. І найгірше — жодної реакції", — цитує Дюгаррі RMC Sport.

Збірна Франції не зуміла втретє поспіль вийти у фінал чемпіонату світу. У 2018 році французи виграли світову першість, а у 2022-му стали віцечемпіонами світу.

У матчі за третє місце на ЧС-2026 підопічні Дешама у ніч на неділю, 19 липня (початок о 00:00 за Києвом), зустрінуться з Аргентиною або Англією. Фінал турніру відбудеться 19 липня, початок о 22:00 за Києвом.

Раніше провідне спортивне видання Франції L'Équipe виставило підопічним Дешама оцінки за матч за десятибальною шкалою.