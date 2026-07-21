Леонід Буряк висловився щодо роботи головних тренерів на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Авторитетний фахівець виділив трійку найкращих, які досягли результату зі своїми командами.

«Хто з тренерів на цьому чемпіонаті світу мені найбільше імпонував? Було дуже багато хороших фахівців. І тренер іспанців де ла Фуенте, і наставник Аргентини Скалоні, і тренер Норвегії Сольбаккен.

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У їхній роботі простежувалася чітка тренерська концепція і розуміння того, у який саме футбол вони та їхні підопічні прагнуть грати. Турнір вийшов видовищним, і було виразно видно руку справжніх фахівців", — сказав Буряк в інтерв'ю Українському футболу.

Зазначимо, що збірні Іспанії та Аргентини дійшли до фіналу, в якому перемогу здобули іспанці (1:0). Норвежці ж дісталися чвертьфіналу, перемігши на шляху до нього Бразилію (2:1).

Збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Перший титул іспанці здобули у 2010 році. Збірна Іспанії встановила історичний рекорд після перемоги на ЧС-2026.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Повідомлялося, що Мирон Маркевич назвав команду без слабких місць на ЧС-2026.