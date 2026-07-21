Історичне свято в Мадриді: понад 2 мільйони фанатів зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026 — відео

21 липня, 10:38
Фанати зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Violeta Santos)

Фанати зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Violeta Santos)

Збірна Іспанії відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу 2026 року масштабним парадом у Мадриді.

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За даними Marca, участь у святкуванні взяли понад два мільйони людей.

Вулиці столиці заповнили вболівальники у червоних і жовтих кольорах, які прийшли привітати команду Луїса де ла Фуенте з другим титулом чемпіона світу. Автобус із відкритим верхом вирушив із району Монклоа та пройшов до площі Сібелес через багатотисячний натовп.

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Футболісти демонстрували Кубок світу, махали вболівальникам і приймали подарунки від людей уздовж маршруту. Одними з головних героїв святкування стали Ферран Торрес, який забив переможний гол у фіналі, а також Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, які танцювали та взаємодіяли з фанатами.

Святкування перемоги на ЧС-2026 у Мадриді (Фото: REUTERS/Nacho Doce)
Святкування перемоги на ЧС-2026 у Мадриді / Фото: REUTERS/Nacho Doce

Кульмінацією параду стала площа Сібелес, де гравців по черзі представили вболівальникам. Команда разом із фанатами співала під відомі пісні, а футболісти знову підняли Кубок світу, завершивши масштабне святкування.

У Мадриді зустріли збірну Іспанії (Фото: REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
У Мадриді зустріли збірну Іспанії / Фото: REUTERS/Alejandro Martinez Velez
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Раніше повідомлялось, що святкування перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 спричинило землетрус.

Крім того, повідомлялось, що троє людей загинули в Аргентині після поразки збірної у фіналі ЧС-2026.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026 збірна Іспанії

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