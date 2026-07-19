Вінгер збірної Франції Майкл Олісе не стримав емоцій після поразки від Англії у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, а Олісе віддав дві результативні передачі на Кіліана Мбаппе й побив рекорд Пеле за кількістю асистів на одному мундіалі — сім проти шести.

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Однак у роздягальні Майклу було не до радості. Футболіст заплакав, оскільки звинувачував себе у двох змарнованих моментах на 75-й та 81-й хвилинах матчу, повідомляє L’Equipe. На той момент рахунок був 3:4 на користь англійців.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтримав гравця, але не розкрив деталей розмови.

Збірна Англії вперше в історії виграла бронзу чемпіонату світу. Для англійців це найкращий результат на світових першостях з 1966 року, коли вони вперше й наразі востаннє стали чемпіонами світу.

Франція вдруге в історії посіла четверте місце на ЧС, вперше це трапилось у 1982 році. Французи двічі ставали чемпіонами світу — у 1998 та 2018 роках.

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Мессі зробив зворушливу заяву у день фіналу ЧС-2026.