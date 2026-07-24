«Щоб побачити, чи зможуть вони забити»: в Іспанії висміяли петицію Аргентини про перегравання фіналу ЧС-2026

Міністр транспорту та сталої мобільності Іспанії Оскар Пуенте відреагував на створену в Аргентині петицію з вимогою переграти фінал ЧС-2026 між збірними Аргентини та Іспанії.

Відповідний допис політик опублікував на своїй особистій сторінці в соцмережі Х.

«Вони хочуть ще 120 хвилин, щоб побачити, чи зможуть вони забити по воротах», — написав Пуенте.

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Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 збірна Іспанії перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час завдяки голу Феррана Торреса та вдруге в історії стала чемпіоном світу.

Після цього в Аргентині запустили петицію з вимогою переграти вирішальний матч турніру. Її авторкою стала вболівальниця Гізела Санчес, яка створила ініціативу на платформі Change.org. Петиція ставить під сумнів роботу словенського арбітра Славко Вінчича та закликає ФІФА переглянути рішення, ухвалені під час фіналу, який відбувся в Нью-Йорку.

На той момент, ініціатива вже зібрала понад 61 500 підписів.

Раніше головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте назвав поведінку гравців Аргентини у фіналі ЧС-2026 «нестерпною».

Повідомлялося, що центральний захисник Рівер Плейт Ніколас Отаменді завершив кар'єру у збірній Аргентини після чемпіонату світу-2026.

Також стало відомо, що Аргентина готує судові позови після поразки у фіналі.

Крім того, президента Футбольної асоціації Аргентини Клаудіо Тапіа зупинили перед вильотом зі США після ЧС-2026.