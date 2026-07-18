«Шанси 50 на 50»: Маркевич зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026 Іспанія — Аргентина

18 липня, 19:39
Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)

Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)

Мирон Маркевич поділився очікуваннями від фінального матчу чемпіонату світу 2026 року.

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На думку колишнього тренера збірної України, шанси Іспанії та Аргентини рівні, при цьому він особисто вболіватиме за європейську команду.

«Фаворита в цьому матчі немає - шанси 50 на 50. Дуже важко прогнозувати щось на фінал… Та зізнаюсь, що вболіватиму за Іспаніюі», — цитує Маркевича sport-express.ua.

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Легендарний фахівець також вважає, що у матчі за третє місце між Англією та Францією перемогу здобудуть підопічні Дідьє Дешама.

«Думаю, для обох збірних це буде не надто важливий матч. Можливо, гратимуть навіть резервісти, а не основа. Мій прогноз — бронзу візьме Франція», — сказав Маркевич.

Фінал Іспанія — Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, й розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч за бронзу Франція — Англія пройде у ніч на неділю, початок о 00:00 за київським часом.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Також ми писали, що найпопулярніший гравець ЧС-2026 Возінья зустрівся з легендою збірної Бразилії Роналдо в Маямі.

Цікаво, що чемпіон світу-2010 Жоан Капдевіла попросив допомоги у Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Мирон Маркевич Збірна Аргентини збірна Іспанії ЧС-2026 Футбол

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