Мирон Маркевич поділився очікуваннями від фінального матчу чемпіонату світу 2026 року.

На думку колишнього тренера збірної України, шанси Іспанії та Аргентини рівні, при цьому він особисто вболіватиме за європейську команду.

«Фаворита в цьому матчі немає - шанси 50 на 50. Дуже важко прогнозувати щось на фінал… Та зізнаюсь, що вболіватиму за Іспаніюі», — цитує Маркевича sport-express.ua.

Реклама

Легендарний фахівець також вважає, що у матчі за третє місце між Англією та Францією перемогу здобудуть підопічні Дідьє Дешама.

«Думаю, для обох збірних це буде не надто важливий матч. Можливо, гратимуть навіть резервісти, а не основа. Мій прогноз — бронзу візьме Франція», — сказав Маркевич.

Фінал Іспанія — Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, й розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч за бронзу Франція — Англія пройде у ніч на неділю, початок о 00:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Також ми писали, що найпопулярніший гравець ЧС-2026 Возінья зустрівся з легендою збірної Бразилії Роналдо в Маямі.

Цікаво, що чемпіон світу-2010 Жоан Капдевіла попросив допомоги у Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.