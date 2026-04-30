«Це було б фантастично». Неймар назвав збірну, проти якої мріє зіграти у фіналі ЧС-2026

Зірковий форвард Неймар заявив, що хотів би побачити матч між збірними Бразилії та Аргентини у фіналі чемпіонату світу 2026 року.

«Фінал Бразилія — Аргентина? Це було б фантастично», — цитує Неймара інсайдер Фабріціо Романо.

34-річний футболіст висловив сподівання, що потрапить до заявки збірної Бразилії на мундіаль.

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«Звичайно, я думаю про чемпіонат світу. Як і кожен гравець, я б дуже хотів бути там. Сподіваюся, це станеться», — зазначив форвард.

Неймар не виступав за збірну Бразилії з 2023 року. Він є найкращим бомбардиром в історії національної команди — 79 голів у 128 матчах.

Нападник представляв національну команду на трьох останніх мундіалях. У 2014 році бразильці стали четвертими на домашньому ЧС, а у 2018-му і 2022-му вилетіли у чвертьфіналі.

На ЧС-2026 Бразилія зіграє у групі проти Марокко, Гаїті та Шотландії. Світова першість відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики. Це буде перший мундіаль, на якому зіграють 48 збірних замість традиційних 32.

Головний тренер Карло Анчелотті назвав одну умову, за якої Неймар поїде з Бразилією на ЧС-2026.

Раніше спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі запропонував ФІФА замінити збірну Ірану на Італію на ЧС-2026.