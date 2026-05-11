20 чемпіонів світу у списку. Аргентина оголосила попередню заявку на ЧС-2026 з футболу

Головний тренер збірної Аргентини з футболу Ліонель Скалоні оголосив попередню заявку на чемпіонат світу 2026 року.

До списку увійшли 55 гравців, повідомляє Аргентинська футбольна асоціація (AFA). Із фінальною заявкою, куди потраплять 26 футболістів, Скалоні має визначитися до 30 травня.

Реклама

Тренер включив до попереднього списку 20 виконавців, які у 2022 році виграли чемпіонат світу. Серед них — найкращий гравець попереднього мундіалю Ліонель Мессі та найкращий воротар Еміліано Мартінес.

Не знайшлося місця в заявці зірковому форварду Роми Пауло Дибалі, який у фіналі ЧС-2022 реалізував пенальті в післяматчевій серії.

Попередня заявка Аргентини на ЧС-2026 (жирним виділені чемпіони світу 2022 року):

воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Марсель), Хуан Муссо (Атлетіко Мадрид), Вальтер Бенітес (Крістал Пелес), Факундо Камбесес (Расінг), Сантьяго Бельтран (Рівер Плейт);

захисники: Агустін Джай (Палмейрас), Гонсало Монтьєль, Лукас Мартінес Куарта, Херман Песселья, Маркос Акунья (усі — Рівер Плейт), Науель Моліна (Атлетіко Мадрид), Ніколас Капальдо (Гамбург), Кевін Мак Аллістер (Юніон Сент-Жилуаз), Маркос Сенесі (Борнмут), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Леонардо Балерді, Факундо Медіна (обидва — Марсель), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Лаутаро Ді Лолло (Бока Хуніорс), Саїд Ромеро (Хетафе), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Габріель Рохас (Расінг);

півзахисники: Максімо Перроне, Ніко Пас (обидва — Комо), Леандро Паредес, Мілтон Дельгадо, Томас Аранда (усі — Бока Хуніорс), Гідо Родрігес (Валенсія), Анібаль Морено (Рівер Плейт), Алан Варела (Порту), Есек'єль Фернандес, Есек'єль Паласіос (обидва — Баєр Леверкузен), Родріго Де Пауль (Інтер Маямі), Тьяго Альмада (Атлетіко Мадрид), Енцо Фернандес (Челсі), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Джовані Ло Чельсо (Бетіс), Ніколас Домінгес (Ноттінгем Форест), Еміліано Буендія (Астон Вілла), Валентін Барко (Страсбур);

форварди: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), Ніколас Гонсалес, Джуліано Сімеоне, Хуліан Альварес (усі — Атлетіко Мадрид), Алехандро Гарначо (Челсі), Матіас Суле (Рома), Клаудіо Ечеверрі (Жирона), Джанлука Престіанні (Бенфіка), Сантьяго Кастро (Болонья), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хосе Мануель Лопес (Палмейрас), Матео Пеллегріно (Парма).

Реклама:

На ЧС-2026 збірна Аргентини зіграє у групі проти Австрії, Алжиру та Йорданії.

Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року, у ньому вперше в історії братимуть участь 48 національних збірних замість традиційних 32.

Раніше Карло Анчелотті визначився із розширеною заявкою збірної Бразилії на ЧС-2026.