«Візьміть інтерв'ю в арбітра»: пресаташе збірної Франції заборонив іспанському журналісту поспілкуватися з Дешамом

Інцидент стався після завершення півфіналу ЧС-2026, в якому Франція програла Іспанії (0:2).

Як повідомляє COPE, пресаташе Федерації футболу Франції (FFF) відмовив іспанському журналісту в інтерв'ю з головним тренером збірної Дідьє Дешамом.

Журналіст іспанського телеканалу Televisión Española Рой Гроба спробував взяти коментар у 57-річного наставника французької збірної, однак отримав відмову від представника пресслужби FFF.

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За інформацією джерела, відповідь пресаташе була категоричною: «Візьміть інтерв'ю в арбітра».

Нагадаємо, що у фіналі мундіалю команда Луїса де ла Фуенте зустрінеться з переможцем другого півфіналу між Англією та Аргентиною, який відбудеться 15 липня о 22:00 за київським часом.

Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Раніше повідомлялось, що після вильоту з ЧС-2026 у Франції спалахнули заворушення, затримали понад 160 людей.

Раніше головний тренер збірної Франції Дешам назвав головну причину поразки Франції від Іспанії на ЧС-2026.

Також ми писали, що Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

Крім того, Саліба зізнався, що грав на ЧС-2026 із травмою, яка завадила йому дограти півфінал.