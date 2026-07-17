Славко Вінчич уже відсудив три матчі на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Raquel Cunha)

Словенський арбітр Славко Вінчич отримав призначення на фінальний матч чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини.

Під час оголошення рішення головою суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліною 46-річний рефері не зміг стримати емоцій і розплакався.

Допомагатимуть Вінчичу на вирішальному поєдинку його постійні асистенти Томаж Кланчник та Андраж Ковачич.

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Зазначимо, Вінчич працює арбітром ФІФА з 2010 року. За свою кар'єру він судив матчі Ліги чемпіонів, Євро-2020, фінал Ліги Європи 2022 року та фінал Ліги чемпіонів 2024 року між дортмундською Боруссією і мадридським Реалом на стадіоні Вемблі.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2026 року словенець уже обслуговував поєдинки групового етапу Бразилія — Марокко (1:1) та Йорданія — Алжир (1:2), а також матч 1/16 фіналу Мексика — Еквадор (2:0), у якому вилучив захисника П'єро Інкап'є.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.