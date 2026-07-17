Арбітр, який судитиме фінал ЧС-2026, розплакався після оголошення рішення — відео

17 липня, 15:51
Славко Вінчич уже відсудив три матчі на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Raquel Cunha)

Славко Вінчич уже відсудив три матчі на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Raquel Cunha)

Словенський арбітр Славко Вінчич отримав призначення на фінальний матч чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини. 

Читайте також:
75,5 км за 7 матчів: півзахисник збірної Аргентини подолав найбільшу дистанцію на ЧС-2026

Під час оголошення рішення головою суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліною 46-річний рефері не зміг стримати емоцій і розплакався.

https://twitter.com/FIFAcom/status/2077949989670572484/video/1

Допомагатимуть Вінчичу на вирішальному поєдинку його постійні асистенти Томаж Кланчник та Андраж Ковачич.

Реклама

Зазначимо, Вінчич працює арбітром ФІФА з 2010 року. За свою кар'єру він судив матчі Ліги чемпіонів, Євро-2020, фінал Ліги Європи 2022 року та фінал Ліги чемпіонів 2024 року між дортмундською Боруссією і мадридським Реалом на стадіоні Вемблі.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2026 року словенець уже обслуговував поєдинки групового етапу Бразилія — Марокко (1:1) та Йорданія — Алжир (1:2), а також матч 1/16 фіналу Мексика — Еквадор (2:0), у якому вилучив захисника П'єро Інкап'є.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Читайте також:
«Було важко підібрати слова»: водій автобуса збірної Англії написав зворушливий вірш після вильоту команди з ЧС-2026

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies