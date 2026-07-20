ФІФА прибрала Трампа з фото святкування перемоги збірної Іспанії на ЧС-2026

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року , обігравши Аргентину (1:0) у додатковий час. Турнір пройшов у США, Канаді та Мексиці.

Під час церемонії нагородження президент США Дональд Трамп разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно вручив Кубок світу капітану збірної Іспанії Родрі. Після цього американський президент не одразу залишив подіум і залишався на передньому плані, коли Родрі вперше піднімав трофей над головою.

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Дональд Трамп не хотів залишати сцену / Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas

Трамп ще кілька секунд залишався в центрі сцени, після чого все ж відійшов убік. Пізніше офіційний акаунт ФІФА ЧС-2026 в соцмережі X опублікував фотографію тріумфу Іспанії, на якій Трампа вже не було — кадр був обрізаний таким чином, щоб президента США не було видно.

ФІФА «вирізала» Трампа з фото / Фото: x.com/FIFAWorldCup

Іспанська федерація футболу також використала інший кадр, зроблений вже після того, як Трамп і Інфантіно залишили сцену.

Для Трампа це вже не перший подібний епізод: після фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року він також залишився в центрі сцени під час святкування перемоги лондонського Челсі. Американського президента тоді розкритикували через нібито бажання постійно бути в центрі уваги.

One year ago today, Chelsea won the Club World Cup, sparking one of the strangest trophy lifts of all time, with Donald Trump at the centre of them.



It has been confirmed that the President will be allowed to do this again this summer for the World Cup. pic.twitter.com/kXQfGCfYXs — Sleeper Football (@SleeperFooty) July 13, 2026

Збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.