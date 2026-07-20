ФІФА прибрала Трампа з фото святкування перемоги збірної Іспанії на ЧС-2026

20 липня, 17:02
Трамп вручив Родрі Кубок світу (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Трамп вручив Родрі Кубок світу (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року, обігравши Аргентину (1:0) у додатковий час. Турнір пройшов у США, Канаді та Мексиці.

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Під час церемонії нагородження президент США Дональд Трамп разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно вручив Кубок світу капітану збірної Іспанії Родрі. Після цього американський президент не одразу залишив подіум і залишався на передньому плані, коли Родрі вперше піднімав трофей над головою.

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Дональд Трамп не хотів залишати сцену (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas)
Дональд Трамп не хотів залишати сцену / Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas

Трамп ще кілька секунд залишався в центрі сцени, після чого все ж відійшов убік. Пізніше офіційний акаунт ФІФА ЧС-2026 в соцмережі X опублікував фотографію тріумфу Іспанії, на якій Трампа вже не було — кадр був обрізаний таким чином, щоб президента США не було видно.

ФІФА «вирізала» Трампа з фото (Фото: x.com/FIFAWorldCup)
ФІФА «вирізала» Трампа з фото / Фото: x.com/FIFAWorldCup

Іспанська федерація футболу також використала інший кадр, зроблений вже після того, як Трамп і Інфантіно залишили сцену.

Для Трампа це вже не перший подібний епізод: після фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року він також залишився в центрі сцени під час святкування перемоги лондонського Челсі. Американського президента тоді розкритикували через нібито бажання постійно бути в центрі уваги.

Збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Редактор: Орест Дида

Теги:   збірна Іспанії Дональд Трамп ФІФА ЧС-2026 Родрі

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