ФІФА прибрала Трампа з фото святкування перемоги збірної Іспанії на ЧС-2026
Трамп вручив Родрі Кубок світу (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року, обігравши Аргентину (1:0) у додатковий час. Турнір пройшов у США, Канаді та Мексиці.
Під час церемонії нагородження президент США Дональд Трамп разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно вручив Кубок світу капітану збірної Іспанії Родрі. Після цього американський президент не одразу залишив подіум і залишався на передньому плані, коли Родрі вперше піднімав трофей над головою.
Трамп ще кілька секунд залишався в центрі сцени, після чого все ж відійшов убік. Пізніше офіційний акаунт ФІФА ЧС-2026 в соцмережі X опублікував фотографію тріумфу Іспанії, на якій Трампа вже не було — кадр був обрізаний таким чином, щоб президента США не було видно.
Іспанська федерація футболу також використала інший кадр, зроблений вже після того, як Трамп і Інфантіно залишили сцену.
Для Трампа це вже не перший подібний епізод: після фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року він також залишився в центрі сцени під час святкування перемоги лондонського Челсі. Американського президента тоді розкритикували через нібито бажання постійно бути в центрі уваги.
Збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.
Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.