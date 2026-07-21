Троє людей загинули в Аргентині після поразки збірної у фіналі ЧС-2026

Щонайменше троє людей загинули в Аргентині під час фіналу ЧС-2026 та пов’язаних із ним масових зібрань після поразки збірної від Іспанії з рахунком 0:1.

Десятки тисяч аргентинців вийшли на вулиці по всій країні, щоб подякувати національній команді за виступ на турнірі та підтримати футболістів після фінального матчу, який відбувся на стадіоні «МетЛайф» у Нью-Джерсі, повідомляє Marca.

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У Росаріо (провінція Санта-Фе) 45-річна жінка загинула, впавши з кузова пікапа під час святкового каравану. У Неукені чоловік загинув, а ще троє людей зазнали тяжких поранень через вибух феєрверка поблизу натовпу. Поліція розпочала розслідування причин інциденту.

Ще один смертельний випадок стався в Буенос-Айресі, де 67-річний чоловік помер від зупинки серця під час перегляду фінального матчу по телебаченню.

За даними влади, під час святкування постраждали майже 20 людей. Медики також надавали допомогу постраждалим із легкими травмами після тисняви, людям із серцевими та дихальними проблемами, а також двом молодим людям з алкогольним сп’янінням.

Поблизу обеліска в Буенос-Айресі сталися сутички між уболівальниками та поліцією після спроби правоохоронців розігнати натовп. Фанати кидали пляшки та інші предмети, у відповідь силовики застосували гумові кулі й сльозогінний газ. Під час заворушень затримали щонайменше 12 осіб.

Раніше повідомлялося, що 13-річний хлопчик загинув під час святкування перемоги Іспанії на ЧС-2026.