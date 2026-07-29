Про це повідомляє Marca.

Карбуванням займатиметься Національний монетний двір Іспанії, який виготовить до 50 тисяч екземплярів номіналом 5 євро. Вартість однієї пам’ятної монети становитиме 60,33 євро без урахування ПДВ.

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На аверсі буде зображений король Іспанії Філіп VI із зазначенням року карбування — 2026. На реверсі розмістять офіційний логотип чемпіонату світу FIFA World Cup 2026 та напис «Чемпіони світу».

Фото: Marca

У документі наголошується, що перемога збірної стала подією особливого значення, яка вийшла далеко за межі спорту. Уряд вважає, що цей успіх зміцнив міжнародний авторитет країни та став символом єдності, професіоналізму й спортивної майстерності.

19 липня збірна Іспанії здобула свій другий титул чемпіона світу, обігравши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0. Переможний м’яч у додатковий час забив вінгер Барселони Ферран Торрес.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Повідомлялося, що Кукурелья набив тату з обличчям де ла Фуенте після перемоги на ЧС-2026.

Також була інформація, що італієць за допомогою трактора створив величезне зображення на честь Іспанії.