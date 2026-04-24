Суперник збірних Іспанії та Уругваю призначив нового головного тренера перед ЧС-2026

24 квітня, 10:18
Йоргос Доніс (Фото: Федерація футболу Саудівської Аравії)

Йоргос Доніс (Фото: Федерація футболу Саудівської Аравії)

Грецький фахівець Йоргос Доніс став новим головним тренером збірної Саудівської Аравії з футболу.

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Контракт із Донісом розрахований до липня 2027 року, повідомляє Федерація футболу Саудівської Аравії.

Грек змінив на посаді тренера саудівців француза Ерве Ренара, якого несподівано звільнили за два місяці до чемпіонату світу 2026 року.

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56-річний Доніс, який є колишнім гравцем збірної Греції, раніше очолював саудівські клуби Аль-Хіляль, Аль-Вахда, Аль-Фатех та Аль-Халідж. Також тренував Панатінаїкос, АЕК Афіни, Маккабі Тель-Авів та інші команди. У 2014 році виграв чемпіонат Кіпру з АПОЕЛем.

На ЧС-2026 Саудівська Аравія зіграє у групі проти Іспанії, Уругваю та Кабо-Верде. Перший матч підопічні Доніса проведуть 15 червня з уругвайцями.

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Ерве Ренар тренував збірну Саудівської Аравії близько шести років протягом двох періодів (2019−2023, 2024−2026). Француз вивів саудівців на ЧС-2022, де вони сенсаційно перемогли Аргентину (2:1) у першому турі, але в підсумку не вийшли з групи після поразок від Польщі (0:2) і Мексики (1:2) у двох наступних матчах.

Раніше повідомлялося, що 18-річний вінгер лондонського Челсі та збірної Бразилії з футболу Естеван може не зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ЧС-2026 Футбол збірна Іспанії збірна Уругваю збірна Саудівської Аравії

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