Суперник збірних Іспанії та Уругваю призначив нового головного тренера перед ЧС-2026

Контракт із Донісом розрахований до липня 2027 року, повідомляє Федерація футболу Саудівської Аравії.

Грек змінив на посаді тренера саудівців француза Ерве Ренара, якого несподівано звільнили за два місяці до чемпіонату світу 2026 року.

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56-річний Доніс, який є колишнім гравцем збірної Греції, раніше очолював саудівські клуби Аль-Хіляль, Аль-Вахда, Аль-Фатех та Аль-Халідж. Також тренував Панатінаїкос, АЕК Афіни, Маккабі Тель-Авів та інші команди. У 2014 році виграв чемпіонат Кіпру з АПОЕЛем.

На ЧС-2026 Саудівська Аравія зіграє у групі проти Іспанії, Уругваю та Кабо-Верде. Перший матч підопічні Доніса проведуть 15 червня з уругвайцями.

Ерве Ренар тренував збірну Саудівської Аравії близько шести років протягом двох періодів (2019−2023, 2024−2026). Француз вивів саудівців на ЧС-2022, де вони сенсаційно перемогли Аргентину (2:1) у першому турі, але в підсумку не вийшли з групи після поразок від Польщі (0:2) і Мексики (1:2) у двох наступних матчах.

Раніше повідомлялося, що 18-річний вінгер лондонського Челсі та збірної Бразилії з футболу Естеван може не зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.