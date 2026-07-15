Іспанія вдруге в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу з футболу

У півфінальному поєдинку іспанці обіграли збірну Франції , яка до цього здобула золото ЧС-2018 і срібло ЧС-2022.

На світовій першості з футболу визначився перший фіналіст. Ним стала збірна Іспанії, яка забила два «сухі» м’ячі французам.

Таким чином, збірна Іспанії вдруге у своїй історії зіграє у фіналі мундіалю.

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Уперше це сталося у 2010 році, коли іспанці здобули трофей, перемігши у вирішальному матчі Нідерланди з рахунком 1:0.

Другий фіналіст ЧС-2026 визначиться 15 липня в матчі Англія — Аргентина.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.