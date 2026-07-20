Лідер збірної Іспанії Родрі на ЧС-2026 повторив досягнення Зідана, Мюллера та Бекенбауера

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року, обігравши Аргентину (1:0) у додатковий час .

ФІФА визнала найкращим гравцем турніру опорного півзахисника збірної Іспанії Родрі. За підсумками голосування технічної групи він випередив Ліонеля Мессі (Аргентина) та Кіліана Мбаппе (Франція).

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Родрі став четвертим гравцем в історії футболу, якому вдалося виграти чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Лігу/Кубок чемпіонів та головну індивідуальну нагороду — Золотий м’яч, повідомляє Opta. Іспанський хавбек повторив досягнення француза Зінедіна Зідана і німців Франца Бекенбауера та Герда Мюллера.

Нагадаємо, Родрі виграв Лігу чемпіонів у 2023 році з англійським Манчестер Сіті. У 2024-му він став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, а пізніше того ж року отримав Золотий м’яч.

На чемпіонаті світу у США, Канаді та Мексиці Родрі виходив у стартовому складі у всіх матчах збірної Іспанії. Ще за підсумками півфінальної гри з французами він встановив новий рекорд чемпіонатів світу за кількістю точних пасів.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час. Це друге золото ЧС в історії іспанської команди. Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.