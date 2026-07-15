У Франції назвали трьох футболістів, через яких збірна програла Іспанії у півфіналі ЧС-2026

Збірна Іспанії перемогла Францію (2:0) у півфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Провідне спортивне видання Франції L'Équipe виставило підопічним Дідьє Дешама оцінки за матч за десятибальною шкалою. Найгірший бал — «двійку» — отримали три футболісти: лівий захисник Люка Дінь, плеймейкер Майкл Олісе та форвард Усман Дембеле.

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У першому таймі Дінь «привіз» пенальті, з якого іспанці відкрили рахунок. Олісе та Дембеле провели вкрай невиразний матч, не зумівши проявити себе у фінальній третині поля.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, який вперше на цьому ЧС провів матч без результативних дій, отримав оцінку 3. Найкращими гравцями Франції за версією L'Équipe стали правий захисник Жюль Кунде, центрбек Дайо Упамекано та опорник Адрієн Рабйо — оцінка 5 з 10.

Оцінки L'Équipe / Фото: Sky Sports

Збірна Франції не зуміла втретє поспіль вийти у фінал чемпіонату світу. У 2018 році французи виграли світову першість, а у 2022-му стали віцечемпіонами світу.

У матчі за третє місце на ЧС-2026 підопічні Дешама у ніч на неділю, 19 липня (початок о 00:00 за Києвом), зустрінуться з Аргентиною або Англією. Фінал турніру відбудеться 19 липня, початок о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що легендарний Зідан погодився очолити збірну Франції замість Дешама.