«Натворив, що в голові не вкладається». Маркевич назвав головні розчарування ЧС-2026

21 липня, 10:05
Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати)

Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати)

Мирон Маркевич висловився щодо чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Авторитетний фахівець відповів на запитання про те, хто розчарував його на турнірі. Маркевич згадав Уругвай, який не вийшов із групи, та Німеччину, яка залишила турнір на стадії 1/16 фіналу.

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«Кому б я поставив мінус? Уругваю. Соромно з таким складом не вийти з групи. Звісно, сюди я б відніс і Німеччину, яка вилетіла в 1/16 фіналу».

Маркевич розкритикував наставника збірної Англії Томаса Тухеля, який тактично провалився у півфінальному матчі проти Аргентини (1:2).

«І дуже розчарував мене Томас Тухель у півфінальному матчі з Аргентиною. Такого начудив у другому таймі, що в голові не вкладається», — сказав Маркевич для Meta.

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Чемпіоном світу стала збірна Іспанії, яка у фіналі обіграла Аргентину. Долю фіналу вирішив один гол, забитий у додатковий час. Автором м’яча став Ферран Торрес. Збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Перший титул іспанці здобули у 2010 році.

Ми писали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд після перемоги на ЧС-2026.

Раніше капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у фіналі. Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і розплакався. Підтримати капітана збірної Аргентини підійшов Ламін Ямаль.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Мирон Маркевич ЧС-2026 збірна Англії збірна Уругваю

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