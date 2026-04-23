Щоб налагодити відносини з Мелоні. У команді Трампа запропонували замінити Іран Італією на ЧС-2026

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі запропонував ФІФА замінити збірну Ірану на Італію на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Цей план є спробою налагодити відносини між Трампом і прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні після їхнього конфлікту на тлі критики з боку американського президента на адресу Папи Лева XIV через війну з Іраном, повідомляє Financial Times.

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«Підтверджую, що запропонував Трампу і [президенту ФІФА] Інфантіно замінити Іран на Італію на чемпіонаті світу. Я родом з Італії, і було б мрією побачити Скуадру Адзурру на турнірі, який приймають США. З чотирма титулами вони мають достатній авторитет, щоб виправдати свою участь», — заявив Замполлі.

Білий дім, ФІФА, Італійська федерація футболу та Федерація футболу Ірану наразі офіційно не відреагували на цю ініціативу.

Нагадаємо, збірна Італії втретє поспіль не зуміла вийти на чемпіонат світу, сенсаційно поступившись Боснії і Герцеговині у стиковому поєдинку відбору.

Збірна Ірану має провести усі поєдинки групового етапу ЧС-2026 на території США, однак участь іранців у мундіалі перебуває під питанням через військовий конфлікт зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Іранська федерація зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі групового етапу з території США до Мексики, але ця пропозиція була відхилена.

Раніше Джанні Інфантіно підкреслив, що ФІФА усвідомлює складність геополітичної ситуації, однак організація має намір забезпечити участь іранської команди на турнірі.