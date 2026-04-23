Щоб налагодити відносини з Мелоні. У команді Трампа запропонували замінити Іран Італією на ЧС-2026

23 квітня, 10:36
Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі запропонував ФІФА замінити збірну Ірану на Італію на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Читайте також:
«Мріяти не заборонено». Гвардіола може очолити збірну, яка тричі поспіль не виходила на ЧС

Цей план є спробою налагодити відносини між Трампом і прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні після їхнього конфлікту на тлі критики з боку американського президента на адресу Папи Лева XIV через війну з Іраном, повідомляє Financial Times.

Реклама

«Підтверджую, що запропонував Трампу і [президенту ФІФА] Інфантіно замінити Іран на Італію на чемпіонаті світу. Я родом з Італії, і було б мрією побачити Скуадру Адзурру на турнірі, який приймають США. З чотирма титулами вони мають достатній авторитет, щоб виправдати свою участь», — заявив Замполлі.

Білий дім, ФІФА, Італійська федерація футболу та Федерація футболу Ірану наразі офіційно не відреагували на цю ініціативу.

Нагадаємо, збірна Італії втретє поспіль не зуміла вийти на чемпіонат світу, сенсаційно поступившись Боснії і Герцеговині у стиковому поєдинку відбору.

Збірна Ірану має провести усі поєдинки групового етапу ЧС-2026 на території США, однак участь іранців у мундіалі перебуває під питанням через військовий конфлікт зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Читайте також:
Міністр спорту Ірану закликав ФІФА позбавити США права на проведення ЧС-2026

Іранська федерація зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі групового етапу з території США до Мексики, але ця пропозиція була відхилена.

Раніше Джанні Інфантіно підкреслив, що ФІФА усвідомлює складність геополітичної ситуації, однак організація має намір забезпечити участь іранської команди на турнірі.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ЧС-2026 Збірна Італії Футбол Дональд Трамп збірна Ірану

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies