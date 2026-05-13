Таких призових ніколи ще не було: скільки мільйонів доларів отримають чемпіони і кожна команда на ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане найбільшим в історії як за кількістю учасників, так і за призовим фондом. Турнір вперше збере 48 збірних, а переможець отримає рекордні 50 мільйонів доларів

Як повідомляє DAZN, ФІФА виділила загалом 871 мільйон доларів США для країн-учасниць ЧС-2026. Спочатку сума становила 727 мільйонів, однак 29 квітня її збільшили на 15%.

Для порівняння, на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі призовий фонд становив 440 мільйонів доларів, які були розподілені між 32 командами.

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Із загальної суми ЧС-2026 у 871 мільйон доларів 703 млн будуть розподілені як призові виплати.

Окремо кожна з 48 збірних отримає 2,5 мільйона доларів на підготовку, що гарантує мінімальну виплату 12,5 мільйона доларів за участь у турнірі.

ФІФА також оприлюднила детальний розподіл призових залежно від результатів:

33−48 місця (вибуття з групи) — по 10 млн доларів

17−32 місця (1/16 фіналу) — по 11 млн доларів

9−16 місця (1/8 фіналу) — по 15 млн доларів

5−8 місця (чвертьфінал) — по 19 млн доларів

4 місце — 27 млн доларів

3 місце — 29 млн доларів

2 місце — 33 млн доларів

1 місце (чемпіон світу) — 50 млн доларів

Таким чином, переможець ЧС-2026 отримає рекордні 50 мільйонів доларів, а кожна команда гарантовано заробить щонайменше 12,5 мільйона доларів з урахуванням виплат на підготовку.

Нагадаємо, ЧС-2026 року стартує 11 червня матчем на стадіоні Ацтека в Мехіко, де господарі турніру, збірна Мексики, зіграють проти ПАР.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп висловився про високі ціни квитків на матчі чемпіонату світу 2026 року, який Штати прийматимуть разом із Мексикою та Канадою.