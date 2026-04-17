Перемагав Аргентину в Катарі. Ще одна збірна звільнила головного тренера за два місяці до ЧС-2026

Цю інформацію в коментарі для AFP підтвердив сам 57-річний наставник, повідомляє Yahoo Sports.

Поки невідомо, хто замінить Ренара. Два останні матчі під керівництвом француза Саудівська Аравія провела в березні, поступившись Єгипту (0:4) і Сербії (1:2) у товариських зустрічах.

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Влітку саудівська збірна зіграє на чемпіонаті світу-2026. На груповому етапі в червні команда зустрінеться з Уругваєм, Іспанією та Кабо-Верде.

Ерве Ренар тренував збірну Саудівської Аравії близько шести років протягом двох періодів (2019−2023, 2024−2026). Француз вивів саудівців на ЧС-2022, де вони сенсаційно перемогли Аргентину (2:1) у першому турі, але в підсумку не вийшли з групи після поразок від Польщі (0:2) і Мексики (1:2) у двох наступних матчах.

Додамо, що Ренар двічі вигравав Кубок африканських націй як тренер — у 2012 році із Замбією та у 2015-му з Кот-д'Івуаром.

Напередодні головного тренера за два місяці до ЧС-2026 звільнила збірна Гани. 73-річний португальський наставник Карлуш Кейруш замінив на посаді Отто Аддо й керуватиме командою на мундіалі.