«Ми зберігали самовладання»: де ла Фуенте назвав поведінку гравців збірної Аргентини у фіналі ЧС-2026 «нестерпною»

У фіналі ЧС-2026 Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 в додатковий час завдяки голу Феррана Торреса та вдруге в історії стала чемпіоном світу.

Матч завершився перемогою Іспанії, однак після фінального свистка на полі сталася сутичка між футболістами. Захисник Аргентини Науель Моліна вдарив Родрі, який вибіг зі лави запасних святкувати перемогу, після чого конфлікт продовжився за участю інших гравців.

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Під час інциденту Леандро Паредес схопив Еріка Гарсію за горло, а згодом зіткнувся з Гаві. За свої дії аргентинець отримав червону картку. Також увагу привернула поведінка кількох гравців Аргентини під час церемонії нагородження — вони відвернулися у момент вручення Кубка світу збірній Іспанії.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте засудив поведінку футболістів збірної Аргентини.

Він заявив, що особисто не бачив інцидентів, оскільки святкував перемогу разом із гравцями та тренерським штабом.

«У той час я не усвідомлював, що відбувається, бо святкував з іншими людьми, обіймався з товаришами по команді. У будь-якому разі, я вважаю це нестерпним і неприйнятним від гравців такого класу, яких я хвалив у дні перед матчем і у яких фантастичний тренер», — цитує наставника Goal.

Водночас він відзначив поведінку своїх футболістів, які не піддалися на провокації:

«Я думаю, що варто відзначити поведінку наших гравців перед обличчям цих провокацій. Вони весь час зберігали самовладання, як хороші спортсмени та футболісти».

Де ла Фуенте також поділився емоціями від історичного успіху збірної, зазначивши, що найбільше його тішить реакція вболівальників.

«Це лейтмотив національної збірної. Ми справді це відчуваємо, ми відчуваємо себе однією великою родиною. Мене тішить бачити людей щасливими, навіть більше, ніж мене самого. Бачити єдину країну, знати, що разом ми досягаємо більшого — це велике джерело гордості. Мені все ще потрібно більше днів, щоб це осмислити», — сказав тренер.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович жорстко висловився про Паредеса після бійки у фіналі ЧС-2026

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Крім того, в Аргентині запустили петицію з вимогою переграти фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії.