«Я не такий вже й потворний»: тренер збірної Іспанії відреагував на обіцянку Кукурельї зробити тату з його обличчям

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року, перемігши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0.

Після тріумфу захисник іспанців Марк Кукурелья підтвердив, що виконає незвичайну обіцянку, яку дав ще до початку турніру.

«Якщо ми виграємо чемпіонат світу, я зроблю татуювання із зображенням обличчя Луїса де ла Фуенте», — заявляв раніше футболіст.

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Втім, нині захисник зізнався, що ще не визначився, де саме зробить татуювання.

«Я ще не знаю. Мені треба подумати, де я це зроблю. Думаю, у нас попереду довга подорож додому, сподіваюся, що одноклубники підкинуть мені ідеї. Я подумаю про це, а потім мені доведеться це зробити», — сказав Кукурелья, цитує його Goal.

На слова свого гравця відреагував і головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.

«Я вже сказав їм, що вони помилялися. Але якщо ти даєш обіцянку, ти мусиш її виконати. Я теж не такий вже й потворний», — пожартував наставник.

Повідомлялось що зірка збірної Іспанії Ніко Вільямс подарував свою золоту медаль мамі, а дівчина Ламіна Ямаля зворушливо привітала футболіста з перемогою.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте пояснив, як його команді вдалося зупинити Ліонеля Мессі у фіналі.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Також Мессі розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС.