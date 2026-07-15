«Коли програєш, усі шукають виправдання»: де ла Фуенте відповів Дешаму після виходу Іспанії у фінал ЧС-2026

15 липня, 08:58
Луїс де ла Фуенте (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Луїс де ла Фуенте (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Збірна Іспанії обіграла Францію з рахунком 2:0 у півфіналі чемпіонату світу-2026 та вдруге в історії вийшла до фіналу мундіалю.

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Після матчу головний тренер іспанської збірної Луїс де ла Фуенте відреагував на слова наставника Франції Дідьє Дешама, який після поразки поставив під сумнів рівень суддівства у півфінальному поєдинку.

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«Ми грали проти однієї з найкращих команд світу. Але перед ними була найкраща команда світу.

Коли програєш, усі шукають виправдання. У нас теж були деякі погані моменти із суддівством. Це нагадало нам гру з Уругваєм. Було кілька епізодів, коли ми відчували, що до нас поставилися несправедливо. Я прошу лише про одне — щоб усі ставали кращими: і суддівство, і VAR", — цитує де ла Фуенте Marca.

Також він висловився про майбутній фінал турніру:

«Я не вірю в ідею, що фінали існують лише для перемоги. Вони призначені для того, щоб отримувати задоволення. Саме тому я ціную те, чого ми вже досягли. Ми щасливі, а те, що буде далі, може стати вишенькою на торті», — додав де ла Фуенте.

У фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії зіграє з переможцем другого півфіналу Англія — Аргентина. Матч відбудеться у середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом. Фінал мундіалю запланований на неділю, 19 липня в Іст-Ратерфорді, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка фінального матчу розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

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Раніше повідомлялось, що Мікель Оярсабаль повторив історичний рекорд збірної Іспанії на чемпіонатах світу.

Також Кіліан Мбаппе встановив рекорд збірної Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026 Збірна Франції збірна Іспанії

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