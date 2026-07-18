«Вони підкорили серця багатьох людей». Бекхем назвав головну сенсацію ЧС-2026

Легендарний півзахисник відзначив гру збірної Кабо-Верде, яка змогла пробитися до плей-оф турніру.

«Найзначущіші моменти ЧС-2026? Їх було чимало. Кожен чемпіонат світу відкриває нових гравців — футболістів, яких широка публіка, можливо, погано знає або взагалі ніколи не бачила в дії. Мундіаль дає їм шанс зустрітися з найсильнішими збірними та чемпіонами світу — і часто вони дивують та захоплюють глядачів.

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Цей чемпіонат світу став наймасштабнішим в історії та дав змогу виступити навіть тим країнам, які раніше ніколи не брали участі в турнірі. Наприклад, збірна Кабо-Верде підкорила серця багатьох людей у всьому світі. Було справді винятковим видовищем спостерігати, як ця команда протистояла певним збірним і демонструвала таку гру".

Бекгем вважає, що виступ Кабо-Верде має надихнути дітей.

«Такі виступи зворушують уболівальників і надихають дітей — як у цих країнах, так і в усіх державах, що пройшли схожий шлях. Вони пробуджують бажання грати у футбол і одного дня представляти свою національну збірну», — наводить слова Бекхема Tribal Football.

Збірна Кабо-Верде вперше в історії взяла участь у фінальній стадії чемпіонату світу.

На груповому етапі команда зіграла внічию з Іспанією (0:0), Уругваєм (2:2) та Саудівською Аравією (0:0). Збірна зуміла вийти до плей-оф турніру, де в 1/16 фіналу в додатковий час поступилася збірній Аргентини з рахунком 2:3.

Раніше повідомлялося, що найпопулярніший гравець ЧС-2026 зі збірної Кабо-Верде зустрівся з легендою збірної Бразилії в Маямі.