Дешам побив тренерський рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів

Дешам тренує збірну Франції з 2012 року (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Збірна Франції під керівництвом головного тренера Дідьє Дешама грає проти Іспанії у півфіналі чемпіонату світу 2026 року.

Це 26-й матч Дешама на чемпіонатах світу у ролі головного тренера, він встановив новий рекорд, повідомляє Opta.

Французький фахівець обійшов колишнього головного тренера збірної ФРН Гельмута Шена, на рахунку якого 25 матчів на мундіалях. На третьому місці — екснаставник збірних Бразилії та ПАР Карлос Алберто Паррейра (23).

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Дідьє Дешам тренує збірну з 2012 року. У 2018 році Франція виграла чемпіонат світу під його орудою, а у 2022-му дійшла до фіналу світової першості, де поступилася Аргентині.

Очікується, що після ЧС-2026 Дешам залишить посаду наставника французької збірної.

Переможець півфіналу Франція — Іспанія у фіналі чемпіонату світу зіграє з переможцем пари Англія — Аргентина. Вирішальний матч турніру відбудеться у неділю, 19 липня.

Повідомлялось, що Дешам через трагедію в родині пропустив останній матч Франції на груповому етапі ЧС-2026.

Мбаппе звернувся до Дешама після смерті його матері. Також повідомлялось про те, що ФІФА заборонила збірній Франції вшанувати пам’ять матері Дешама під час матчу чемпіонату світу.