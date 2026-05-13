Найстарший тренер в історії турніру: легендарний наставник знову очолить учасника ЧС-2026

Знаменитий нідерландський фахівець Дік Адвокаат незабаром знову очолить збірну Кюрасао, яка вперше у своїй історії вийшла на чемпіонат світу 2026 року.

У Федерації футболу Кюрасао повідомили, що після рішення Рюттена залишити посаду правління FFK на засіданні ухвалило рішення призначити Адвокаата головним тренером національної збірної.

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Наразі FFK та Дік Адвокаат узгоджують деталі призначення. У федерації зазначили, що хочуть забезпечити стабільну та безперервну роботу національної команди.

На посаді головного тренера Адвокаат замінить Фреда Рюттена, який напередодні подав у відставку.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Адвокаат залишив збірну через хворобу доньки. За інформацією медіа, стан її здоров’я покращився, а сам фахівець має підтримку частини футболістів команди.

У разі повернення 78-річний Дік Адвокаат стане найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу.

Рніше він очолював збірну Кюрасао з січня 2024 року і вперше в історії вивів її на чемпіонат світу-2026. За свою тривалу тренерську кар'єру, яка розпочалася ще у 1980-х роках, Адвокаат встиг потренувати десятки клубів та національних команд. Крім Кюрасао, у різні роки тренував національні збірні Нідерландів, Південної Кореї, Бельгії, Сербії, ОАЕ та Іраку. Разом із Нідерландами завоював бронзу на Євро-2004.

Також нідерландський фахівець тренував німецьку Боруссію Менхенгладбах, турецький Фенербахче, нідерландські гранди Феєнорд, Утрехт та АЗ.

Раніше ми повідомляли, що збірна Кюрасао вперше в історії пробилася на чемпіонат світу та стала найменшою країною-учасницею мундіалю.