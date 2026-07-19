Нащадок чемпіона світу 1986 року переконаний, що Марадона був інопланетянином на футбольному полі, і його не можна порівнювати зі звичайними людьми, повідомляє Corriere dello Sport.

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«Той, хто проводить таке порівняння, дуже нерозумний, і я кажу це з усією повагою. По-перше, навіть сам Мессі сказав, що це порівняння недоречне, бо Дієго — номер один. По-друге, футбол змінився. Як можна порівнювати гравця, який виступав в епоху, коли на полі було дозволено практично все — удари ногами, кулаками, жорсткі зіткнення, — з футболістом, що грає в часи, коли за перший же удар по нозі можуть призначити пенальті? І, по-третє, не можна порівнювати інопланетян з людьми», — сказав Марадона-молодший.

Нещодавно Goal назвав 10 найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу, де Мессі був вище за Марадону.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року через раптову зупинку серця. Офіційна причина — гострий набряк легенів, спричинений хронічною серцевою недостатністю.

Зазначимо, що в неділю, 19 липня, збірна Аргентини зіграє проти Іспанії у фіналі ЧС-2026.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше ми писали, що Мессі подарували футболку Марадони після виходу у фінал ЧС-2026.