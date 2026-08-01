Тріумфатор Кубка Африки та учасник ЧС-2026: збірна Кот-д'Івуару залишилась без головного тренера

42-річний фахівець залишив команду після завершення терміну дії контракту, який сплив 31 липня 2026 року. Нову угоду сторони не підписали, повідомила Федерація футболу Кот-д'Івуару.

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Емерс Фае очолював національну збірну з лютого 2024 року. За цей час команда під його керівництвом провела 32 матчі, у яких здобула 21 перемогу, чотири рази зіграла внічию та зазнала семи поразок.

Разом зі збірною Кот-д'Івуару тренер дійшов до чвертьфіналу Кубка африканських націй у січні 2026 року, де його команда поступилася Єгипту з рахунком 2:3.

На чемпіонаті світу-2026 івуарійці вийшли з групи з другого місця, обігравши Еквадор (1:0) та Кюрасао (2:0), але поступившись Німеччині (1:2). У плейоф команда завершила виступ уже в 1/16 фіналу, програвши Норвегії з рахунком 1:2.

До початку тренерської кар'єри Фае виступав на позиції півзахисника за французькі Нант і Ніццу, англійський Редінг, а також провів 44 матчі у складі національної збірної Кот-д'Івуару.

Як тренер він працював із молодіжними командами Ніцци, дублем французького Клермона та збірною Кот-д'Івуару U23. Найбільшим досягненням Фае став історичний тріумф на чолі національної збірної Кот-д'Івуару, яку він очолив посеред Кубка африканських націй-2023 і привів до перемоги на турнірі. За це він отримав нагороду найкращого тренера Африки, а згодом вивів команду на чемпіонат світу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Південної Африки Уго Брос також залишить свою посаду після завершення контракту, який сплив у липні.