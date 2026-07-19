«Спочатку я навіть не міг тренуватися»: Мартінес перед фіналом ЧС-2026 розповів про травму, через яку міг пропустити турнір

Через травму воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес був змушений грати, долаючи біль, і навіть не міг повноцінно тренуватися на початку турніру.

За словами голкіпера, він пошкодив палець під час розминки перед фіналом Ліги Європи 21 травня, у якому Астон Вілла перемогла Фрайбург (3:0). Травма могла поставити під загрозу його участь у чемпіонаті світу, однак Мартінес відмовився від операції, щоб не пропустити турнір.

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«Мені все ще болить. Я знав, що моя рука болітиме. Я намагався уникнути хірургічного втручання. Я проконсультувався з багатьма спеціалістами з лікування кисті в Англії, США та інших країнах», — цитує Мартінеса The Sun.

Голкіпер зізнався, що після отримання травми лікарі рекомендували йому операцію, через яку він міг пропустити весь груповий етап чемпіонату світу.

«Після перемоги у фіналі Ліги Європи зі зламаним пальцем мені сказали, що доведеться зробити операцію і пропустити весь груповий етап чемпіонату світу.

Спочатку я навіть не міг тренуватися зі збірною Аргентини. Так багато питань виникає в голові. У мене була інша підготовка, ніж у моїх товаришів по команді.

За два дні до першого матчу проти Алжиру (3:0) я почувався недобре. Після гри з Єгиптом (3:2) в 1/8 фіналу я почав нормально тренуватися, перестав про це думати й тепер почуваюся набагато краще", — розповів Мартінес.

Нагадаємо, у неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зустрінуться у фіналі чемпіонату світу-2026. Матч відбудеться на стадіоні «Метлайф» в Іст-Ратерфорді, початок — о 22:00 за київським часом.

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