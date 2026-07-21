«Цей біль важко описати»: Мартінес заявив, що може завершити кар'єру у збірній Аргентини після поразки у фіналі ЧС-2026

Воротар збірної Аргентини та англійської Астон Вілли Еміліано Мартінес натякнув, що може завершити міжнародну кар'єру після поразки від Іспанії (0:1) у фіналі ЧС-2026 року.

У своєму Instagram голкіпер зізнався, що важко переживає невдалий захист титулу та замислюється над продовженням виступів за збірну.

«Мріяв, що ми знову її виграємо, мріяв привезти її до Аргентини й ще раз увійти в історію.

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Чесно кажучи, цей біль важко описати, залишається лише обміркувати багато речей і подивитися, як рухатися далі, і чи настав час відійти в сторону.

Мені дуже шкода, я справді зробив усе можливе, щоб допомогти своїй країні та своїм товаришам по команді", — написав Мартінес.

Зазначимо, Еміліано Мартінес виступає за Астон Віллу та збірну Аргентини. На його рахунку понад 270 офіційних матчів на клубному рівні, зокрема понад 180 за Астон Віллу, а також понад 50 поєдинків за національну команду.

Він є чемпіоном світу 2022 року, дворазовим переможцем Кубка Америки (2021, 2024), переможцем Ліги Європи 2026 року у складі Астон Вілли, а також дворазовим володарем Трофея Яшина (2023, 2024) і дворазовим найкращим воротарем світу за версією FIFA (2022, 2024).

Повідомлялося, що Мартінес встановив рекорд за кількістю сейвів у фіналі ЧС-2026.

Також перед вирішальним матчем він розповідав про травму, через яку міг пропустити турнір.

Раніше Мессі після поразки у фіналі ЧС-2026 привітав Іспанію та звернувся до вболівальників.

Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і розплакався. Підтримати капітана збірної Аргентини підійшов 18-річний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль.