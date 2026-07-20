Не врятував Аргентину від поразки: Мартінес встановив рекорд за сейвами у фіналі ЧС-2026
Еміліано Мартінес (Фото: REUTERS/Omar Aziz)
Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес увійшов в історію чемпіонатів світу завдяки своїй грі у фіналі ЧС-2026 проти Іспанії, однак не зміг допомогти команді уникнути поразки.
У матчі, який завершився перемогою Іспанії з рахунком 1:0 у додатковий час, Мартінес наприкінці основного часу зробив дев’ятий сейв і встановив рекорд за кількістю відбитих ударів у фіналі чемпіонату світу, повідомляє Yahoo Sports.
Загалом голкіпер 11 разів не дозволив Іспанії забити, фактично втримуючи Аргентину в грі та перевівши матч у додатковий час. При цьому аргентинська атака не завдала жодного точного удару в перші 105 хвилин зустрічі.
У додатковий час Мартінес спочатку пропустив гол Ніко Вільямса, який згодом скасували через фол у штрафному майданчику, однак на 106-й хвилині Ферран Торрес вивів Іспанію вперед — 1:0.
Абсолютний рекорд за кількістю сейвів в одному матчі чемпіонату світу належить воротарю збірної США Тіму Говарду — 16 відбитих ударів у грі проти Бельгії на ЧС-2014.
Раніше Мартінес перед фіналом ЧС-2026 розповів про травму, через яку міг пропустити турнір.
Повідомлялось, що Goal назвав головного фаворита на Золотий м’яч-2026 після чемпіонату світу.
Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.
Також повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.