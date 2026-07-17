Помста під хіт Oasis: Фернандес потролив збірну Англії після перемоги Аргентини у півфіналі ЧС-2026

Півзахисник Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандес опинився в центрі суперечок після перемоги своєї команди над Англією (1:2) у півфіналі ЧС-2026.

Після перемоги Аргентини Фернандес опублікував в Instagram пост, на якому він зображений разом із партнерами по збірній Ліонелем Мессі та Леандро Паредесом. Публікацію він супроводив піснею Oasis «Wonderwall», яка стала неофіційним гімном збірної Англії під час її виступу на турнірі.

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Пост, який опублікував Фернандес / Фото: Instagram/enzojfernandez

Як повідомляє Goal, вибір композиції багато хто сприйняв як насмішку над англійською командою після її вильоту з чемпіонату світу. Згодом Фернандес опублікував цей самий пост без музичного супроводу.

Суперечки виникли також через поведінку футболіста під час самого матчу. Після того як Фернандес зрівняв рахунок на 85-й хвилині, він побіг святкувати до технічної зони збірної Англії та секторів із її вболівальниками. Футболіст приклав руки до вух, показав язика, а потім відправив повітряний поцілунок фанатам «Трьох левів».

Після цього у соціальних мережах відзначився і Челсі. Клуб опублікував фотографію святкування Фернандеса, що викликало реакцію з боку вболівальників команди. Згодом Челсі був змушений видалити публікацію.

Зазначимо, Енцо Фернандес виступає за Челсі з січня 2023 року після переходу з Бенфіки. Станом на липень 2026 року він провів за лондонський клуб 135 матчів, забив 14 голів і віддав 13 результативних передач. У складі збірної Аргентини півзахисник зіграв 34 матчі, забив шість голів і зробив чотири асисти. Також він є переможцем чемпіонату світу-2022 та Кубка Америки-2024.

У фіналі чемпіонату світу-2026 Аргентина зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться у неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Повідомлялоь, що ФІФА визначилася з арбітром, який працюватиме на фінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії.

Також Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на поразку збірної Англії від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026