«Настав правильний момент». Один із найвідоміших футбольних арбітрів завершив кар'єру після ЧС-2026

21 липня, 23:27
Ентоні Тейлор був арбітром ЧС-2026 (Фото: Reuters/Tim Heitman)

Ентоні Тейлор був арбітром ЧС-2026 (Фото: Reuters/Tim Heitman)

Знаменитий англійський арбітр Ентоні Тейлор оголосив про завершення суддівської кар'єри.

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Про це повідомляє BBC.

47-річний рефері вирішив піти з футболу після 20 років роботи на найвищому рівні.

За свою кар'єру англієць відпрацював 831 матч, із яких 432 — у Прем'єр-лізі Англії. Він також судив фінали всіх головних внутрішніх турнірів країни, працював на ЧС-2022, ЧС-2026, Євро-2020 та Євро-2024, а загалом провів 163 міжнародні поєдинки.

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«Працювати арбітром на найвищому рівні було величезною честю, але тиск дуже великий, а увага до кожного рішення — постійна. Настав правильний момент, щоб зробити крок убік і розпочати новий етап у кар'єрі», — сказав Тейлор.

Арбітр добре знайомий і українським уболівальникам. Він п’ять разів працював на матчах національної збірної України, де синьо-жовті здобули одну перемогу, тричі зіграли внічию та один раз поступилися.

Також Тейлор чотири рази судив поєдинки Шахтаря (три перемоги та одна нічия), один раз обслуговував матч Динамо — нічию з Бенфікою (0:0) у Лізі чемпіонів у 2021 році, а ще чотири рази працював на іграх юнацької та молодіжної збірних України.

Останнім матчем Тейлора стала зустріч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Португалії (1:0), яка відбулася 6 липня.

Раніше повідомлялося, що словенський арбітр Славко Вінчич розплакався після того, як дізнався, що судитиме фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧС-2026

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