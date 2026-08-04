Ледь не пропустив фінал ЧС-2026: поліція затримала відомого фаната Англії через назву книги

Уболівальника збірної Англії Енді Мілна затримала озброєна поліція перед фіналом ЧС-2026 через незвичну причину — правоохоронців насторожила назва книги, яку він мав із собою.

Як повідомляє The Sun, Мілн протягом багатьох років є знайомим обличчям для глядачів великих футбольних турнірів. Він понад 40 років стежить за збірною Англії по всьому світу та регулярно потрапляє в телетрансляції серед уболівальників.

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Фанат вирушив до США на чемпіонат світу та зміг придбати квиток на фінальний матч між Іспанією та Аргентиною. Однак перед грою він ледь не пропустив зустріч через інцидент із поліцією.

Мілн розповів, що хотів зберегти паперовий квиток на фінал, оскільки має колекцію квитків із попередніх вирішальних матчів чемпіонатів світу.

«Я був на восьми попередніх фіналах чемпіонатів світу, і в мене є квитки на всі ці фінали. Зберегти їх для мене дуже важливо. У мене також є кілька інших квитків. У мене є квиток на фінал чемпіонату світу 1966 року з автографом Джеффа Херста», — розповів уболівальник.

Оскільки на цьому турнірі квитки були лише електронними, Мілн звернувся до центру вирішення проблем із квитками та отримав паперовий варіант. Щоб не пошкодити його через спеку, він вирішив покласти квиток у книгу в м’якій обкладинці.

Перед входом на стадіон, де була посилена безпека, поліція перевірила речі вболівальника. Коли правоохоронці побачили книгу, вони звернули увагу на її назву — «Посібник для початківців зі злому та проникнення».

«Я сказав: „Це книга“, а він сказав охоронцю: „Обшукайте її“. Охоронець підняв її та переглянув», — розповів Мілн.

За словами фаната, після цього поліцейський повідомив йому, що він затриманий.

«Я сказав: „Але ж це просто книга“. Я пішов її забрати, але він сказав: „Залиште цю річ у спокої!“ Потім він покликав іншого поліцейського, і той почав на мене кричати», — згадує Мілн.

Його відвели до зони очікування приблизно на 15 хвилин і не дозволяли торкатися книги. Згодом прийшов керівник правоохоронців, переглянув книгу та зрозумів ситуацію.

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«Вони вказали на книгу. Він підняв її, подивився на неї, а потім просто повернувся до цих двох офіцерів і сказав: „Ідіоти“. Він обійняв мене, дав книгу та провів на стадіон, всю дорогу вибачаючись», — розповів уболівальник.

Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату світу Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час і стала переможцем турніру на стадіоні «Нью-Йорк Нью-Джерсі».

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