«Це абсолютний сором»: фанати змусили Челсі видалити допис про гол Фернандеса після поразки Англії на ЧС-2026

Півзахисник Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандес забив на 85-й хвилині півфіналу ЧС-2026 проти Англії, допомігши команді здійснити камбек і перемогти з рахунком 2:1.

Як повідомляє Goal, після голу Челсі опублікував у соцмережах допис, присвячений своєму футболісту, однак він швидко викликав негативну реакцію.

Частина вболівальників вважала недоречним святкувати гол, який фактично позбавив збірну Англії шансів на вихід до фіналу. На їхню думку, клуб поставив підтримку свого гравця вище почуттів англійських уболівальників.

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Челсі опублікував допис, присвячений голу Енцо Фернандеса / Фото: X/THE CHELSEA FORUM

Один із фанатів написав у X: «Опублікувати таке з боку англійського клубу — це абсолютний сором, але знову ж таки, я не очікую нічого меншого від нього».

Згодом лондонський клуб видалив публікацію зі своїх офіційних сторінок, не пояснивши причин такого рішення.

Зазначимо, Енцо Фернандес виступає за Челсі з січня 2023 року після переходу з Бенфіки. Станом на липень 2026 року він провів за лондонський клуб 135 матчів, забив 14 голів і віддав 13 результативних передач. У складі збірної Аргентини півзахисник зіграв 34 матчі, відзначився шістьма голами та чотирма асистами, а також виграв чемпіонат світу-2022 і Кубок Америки-2024.

Нагадаємо, у неділю, 19 липня, Аргентина зіграє з Іспанією у фіналі чемпіонату світу-2026. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

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