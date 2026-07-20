ФІФА розпочала розслідування щодо Аргентини після бійки між футболістами у фіналі ЧС-2026

20 липня, 23:16
Леандро Паредеса після поразки не стримав емоцій (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Леандро Паредеса після поразки не стримав емоцій (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування щодо кількох представників збірної Аргентини після бійки у фіналі ЧС-2026 проти Іспанії. У вирішальному матчі аргентинці поступилися іспанцям із рахунком 0:1.

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Як повідомляє Sky Sports News, керівний орган світового футболу вивчить звіти арбітрів та відеозаписи матчу, після чого ухвалить рішення щодо можливих санкцій.

Серед епізодів, які розгляне ФІФА, — поведінка півзахисника збірної Аргентини Леандро Паредеса. Після поразки він не стримав емоцій і спровокував сутичку: спершу штовхнув та схопив за горло Еріка Гарсію, а коли конфлікт намагався зупинити наставник Ліонель Скалоні, переключився на Гаві, якого повалив на газон.

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Також розслідування стосується дій Науеля Моліни, якого звинувачують у провокації удару кулаком по Родрі під час святкування, а також можливої участі помічника головного тренера Роберто Аяли у конфлікті, коли він штовхнув Дані Ольмо.

Крім того, ФІФА оцінить поведінку представників збірної Аргентини під час церемонії нагородження. Кілька футболістів відвернулися в момент, коли Іспанія піднімала Кубок світу, що викликало суперечки.

Наразі ФІФА не оголосила про можливі покарання. Організація дочекається завершення дисциплінарного процесу, після чого ухвалить офіційне рішення, яке мають оголосити протягом кількох тижнів.

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Раніше повідомлялося, що президент УЄФА Александер Чеферін бойкотував фінал ЧС-2026 через конфлікт із ФІФА.

Також колишній нападник збірної Англії Вейн Руні звинуватив Ліонеля Мессі у «неспортивній поведінці» під час фіналу чемпіонату світу.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ЧС-2026 Збірна Аргентини

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