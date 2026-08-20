«Турнір сфальсифікований»: ФІФА відкрила дисциплінарні справи проти представників Єгипту після ЧС-2026

ФІФА відкрила дисциплінарні провадження проти тренера Єгипту Хоссама Хассана, менеджера Ібрагіма Хассана та нападника Мустафи Зіко після їхніх заяв після матчу з Аргентиною на ЧС-2026.

Єгипет уперше в історії вийшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу, де поступився Аргентині з рахунком 2:3. Після матчу представники єгипетської команди розкритикували суддівство.

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Хоссам Хассан заявив: «Сьогодні проти Аргентини ми були кращою командою, але футбол нечесний, і те, що сталося, було несправедливим, хоча ФІФА піднімає прапор „чесної гри“».

Його брат Ібрагім Хассан також звинуватив арбітрів у помилках: «Ми вели в рахунку проти Аргентини два голи:0, і ми могли б продовжити цей шлях, якби не кричущі суддівські помилки, свідками яких стали всі».

Найгучніше висловився Мустафа Зіко: «Вітаю Аргентину з чемпіонатом світу. Турнір сфальсифікований, суддя був несправедливим, з самого початку матчу він був проти нас».

Єгипетська футбольна асоціація підтвердила початок дисциплінарного провадження. Федерація заявила, що підготує необхідні відповіді та юридичні меморандуми у встановлені ФІФА терміни, а також захищатиме права представників єгипетського футболу.

Раніше ФІФА вже оштрафувала тренера воротарів збірної Єгипту Саафана Аль-Сагіра за оскарження рішень арбітра матчу з Аргентиною на полі.

Також повідомлялось, що Єгипет подав скаргу до ФІФА через суддівство у поєдинку з Аргентиною.