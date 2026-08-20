«Турнір сфальсифікований»: ФІФА відкрила дисциплінарні справи проти представників Єгипту після ЧС-2026

20 серпня, 20:11
Хоссам Хассан (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

Хоссам Хассан (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

ФІФА відкрила дисциплінарні провадження проти тренера Єгипту Хоссама Хассана, менеджера Ібрагіма Хассана та нападника Мустафи Зіко після їхніх заяв після матчу з Аргентиною на ЧС-2026.

Читайте також:
«Вираз нашої любові та вдячності»: мільярдер з ОАЕ подарував автомобілі гравцям і персоналу збірної Єгипту після ЧС-2026

Єгипет уперше в історії вийшов до 1/8 фіналу чемпіонату світу, де поступився Аргентині з рахунком 2:3. Після матчу представники єгипетської команди розкритикували суддівство.

Реклама

Хоссам Хассан заявив: «Сьогодні проти Аргентини ми були кращою командою, але футбол нечесний, і те, що сталося, було несправедливим, хоча ФІФА піднімає прапор „чесної гри“».

Його брат Ібрагім Хассан також звинуватив арбітрів у помилках: «Ми вели в рахунку проти Аргентини два голи:0, і ми могли б продовжити цей шлях, якби не кричущі суддівські помилки, свідками яких стали всі».

Найгучніше висловився Мустафа Зіко: «Вітаю Аргентину з чемпіонатом світу. Турнір сфальсифікований, суддя був несправедливим, з самого початку матчу він був проти нас».

Єгипетська футбольна асоціація підтвердила початок дисциплінарного провадження. Федерація заявила, що підготує необхідні відповіді та юридичні меморандуми у встановлені ФІФА терміни, а також захищатиме права представників єгипетського футболу.

https://twitter.com/EFA/status/2090455599242711194?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2090455599242711194%7Ctwgr%5E216cea07e7c485e148e448955efca051b2126cf0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2Fnews%2Ffifa-begins-disciplinary-proceedings-against-hossam-hassan-and-zico-egypt-responds%2Fblt6b95eafed95ed639

Раніше ФІФА вже оштрафувала тренера воротарів збірної Єгипту Саафана Аль-Сагіра за оскарження рішень арбітра матчу з Аргентиною на полі.

Читайте також:
У люті залишив поле. Тренер Єгипту розізлився на фотографа після драматичної поразки від Аргентини на ЧС-2026 — відео

Також повідомлялось, що Єгипет подав скаргу до ФІФА через суддівство у поєдинку з Аргентиною.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ФІФА ЧС-2026 збірна Єгипту

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies