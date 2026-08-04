Попри рекордні доходи: ФІФА залишила міста США без обіцяних мільйонів після чемпіонату світу 2026 року

Одинадцять американських міст, що приймали матчі чемпіонату світу 2026 року, вимагають від ФІФА виплати коштів, які, за їхніми словами, були обіцяні керівництвом організації.

Як повідомляє The Athletic, перед клубним чемпіонатом світу-2025 президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив, що кожне з 11 міст-господарів турніру в США отримає по 1 млн доларів на реалізацію соціальних проєктів та будівництво мініфутбольних майданчиків у межах програми спадщини (legacy contribution).

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Після цього міста, які готувалися приймати матчі ЧС-2026, звернулися до ФІФА із запитанням, чи отримають вони аналогічне фінансування за значно масштабніший турнір. За словами чотирьох керівників організаційних комітетів міст, представники вищого керівництва ФІФА неодноразово усно запевняли, що така виплата також буде здійснена. Втім, після завершення мундіалю гроші так і не надійшли.

Йдеться про міста Сіетл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Х’юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Філадельфія, Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Маямі та Бостон.

За даними джерел видання, деякі організаційні комітети вже завершують свою діяльність після турніру, через що навіть незрозуміло, які саме структури повинні отримати кошти. Інші ж не можуть остаточно сформувати фінансові звіти через невизначеність щодо цих виплат. ФІФА відмовилася коментувати ситуацію.

Представники міст також не приховують здивування тим, що ФІФА, яка за цикл 2023−2026 років отримала понад 15 млрд доларів доходів, затримує відносно невеликі виплати. При цьому операційний бюджет самого чемпіонату світу становив близько 2,7 млрд доларів.

Водночас саме американські платники податків профінансували значну частину витрат на проведення ЧС-2026 — безпеку, транспорт, логістику та роботу фан-зон. Основні ж доходи від продажу квитків, телеправ, спонсорських контрактів, паркування та концесій отримала ФІФА.

Нагадаємо, після ЧС-2026 навколо ФІФА виникла криза через план Інфантіно створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати комерційні права, зокрема на організацію чемпіонату світу. Організація планувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши близько 20% акцій нової структури приватним інвесторам.

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Ініціатива зустріла жорсткий опір з боку футбольних організацій. УЄФА пригрозив бойкотом турнірів ФІФА за участю своїх 55 національних асоціацій, проти також виступили КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу. Зрештою Інфантіно відмовився від реалізації цього проєкту.

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Раніше стало відомо, що футбольні федерації Сербії, Швеції та Уельсу відкликали підтримку Джанні Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА.