ФІФА хоче збільшити перерву у фіналі ЧС-2026 через масштабне шоу

У шоу виступлять Джастін Бібер, Шакіра, гурт BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуельський диригент Густаво Дудамель, хор PS22 Chorus, а також персонажі Вулиці Сезам і Маппетів.

Раніше ФІФА заявляла, що шоу в перерві триватиме 11 хвилин і стане «знаковим святом». Водночас загальну тривалість перерви організація офіційно не розкривала. За інформацією The Athletic, її планують збільшити приблизно до 20 хвилин.

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Як зазначає видання, це стане першим в історії чемпіонатів світу шоу в перерві фінального матчу.

На відміну від фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року, який також проходив на стадіоні МетЛайф, цього разу сцену встановлюватимуть безпосередньо на полі, а після виступу демонтуватимуть перед початком другого тайму.

Водночас правила Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) передбачають, що перерва між таймами не повинна перевищувати 15 хвилин, а її тривалість може бути змінена лише з дозволу арбітра. Через це збільшення паузи стане незвичним викликом для футболістів і тренерів.

Подібний досвід уже був на фіналі Кубка Америки 2024 року, коли Шакіра виступила в перерві матчу, через що другий тайм розпочався приблизно через 26 хвилин після завершення першого. Аналогічний формат давно використовується і під час фіналу Супербоулу, де перерва зазвичай триває від 20 до 30 хвилин.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року відбудеться 19 липня на Мет-Лайф Стедіум. Початок головного поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше ФІФА презентувала програму церемонії закриття чемпіонату світу‑2026, яка відбудеться 19 липня на стадіоні МетЛайф Стедіум у Нью‑Джерсі перед фінальним матчем турніру.

Також повідомляли про те, що ФІФА хоче розширити наступний чемпіонат світу до 64 збірних.

Окрім того стало відомо, що ФІФА продає частини газону з поля, де відбудеться фінал ЧС-2026.