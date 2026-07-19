Керівний орган світового футболу отримає близько 15 мільярдів доларів прибутку від цьогорічного мундіалю, що значно перевищить попередні очікування.

Як повідомляє The Guardian, президент ФІФА Джанні Інфантіно поінформував асоціації-члени організації про суттєве збільшення доходів. Спочатку ФІФА прогнозувала, що чемпіонат світу-2026 принесе близько 11 мільярдів доларів.

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За інформацією видання, значна частина додаткових надходжень пов’язана з індустрією гостинності та продажем квитків. Особливо великий вплив мав вторинний ринок квитків, де ФІФА отримує 15% комісії від покупця та ще 15% від продавця.

Очікується, що рекордні фінансові показники дозволять збільшити кошти, які футбольні асоціації отримують від ФІФА за участь у чемпіонаті світу. Водночас остаточні деталі розподілу додаткових коштів поки не визначені.

Також рекордні доходи від турніру можуть збільшити шанси США на проведення ще одного чемпіонату світу в майбутньому. Наступний мундіаль, на який можна буде подати заявку, відбудеться у 2038 році.

Нагадаємо, у неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026. Вирішальний матч відбудеться в Іст-Ратерфорді на стадіоні «Метлайф», початок — о 22:00 за київським часом.

За півтори години до початку фінального матчу відбудеться масштабне шоу, у якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Раніше повідомлялось, що окрім кубку та медалей, переможці ЧС-2026 вперше в історії отримають чемпіонські персні.

Також повідомляли про те, що ФІФА запустила онлайн-продаж невеликих фрагментів поля стадіону Нью-Джерсі в Нью-Йорку, де відбудеться фінальний матч чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Крім того, була інормація про те, що ФІФА хоче розширити наступний чемпіонат світу до 64 збірних.