«Чудова гра Альбіселесте»: Інфантіно надіслав листа Аргентині після скандалу у фіналі ЧС-2026, який розслідує ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно привітав збірну Аргентини зі срібними медалями ЧС-2026 року, попри те, що організація розслідує поведінку команди після фіналу проти Іспанії.

Як повідомляє Daily Mail Sport, Інфантіно надіслав листа президенту Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапії. Хоча такі привітання є традицією після чемпіонату світу й отримують усі призери, цього разу формулювання президента ФІФА викликали резонанс.

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У листі Інфантіно привітав Аргентину з другим місцем та високо оцінив виступ команди.

«Я хотів би ще раз висловити свої найщиріші вітання з цим важливим новим результатом для аргентинського футболу. Чемпіонат світу 2026 року залишиться в пам’яті як незабутнє свято футболу. Чудова гра Альбіселесте також вирішально сприяла тому, що цей турнір став винятковою подією, яка захопила мільйони футбольних уболівальників у всьому світі», — написав Інфантіно.

Президент ФІФА також попросив передати привітання гравцям, головному тренеру Ліонелю Скалоні, тренерському та медичному штабам, а також уболівальникам.

«Ці досягнення завжди є плодом постійної праці, професіоналізму та уваги до деталей, а також пристрасті, відданості та любові до цього чудового виду спорту. Усе це віщує дуже багатообіцяюче майбутнє і, безсумнівно, прокладе шлях до нових великих успіхів аргентинського футболу», — йдеться у листі.

Водночас Аргентина перебуває під розслідуванням ФІФА через інциденти після фіналу, в якому поступилася Іспанії 0:1 у додатковий час. Після матчу футболісти не привітали суперників із перемогою, а Леандро Паредес став учасником післяматчевої сутички з Еріком Гарсією.

За інформацією ЗМІ, до конфлікту також могли бути причетні Науель Моліна, Тьяго Альмада та помічник головного тренера Роберто Аяла.

Суперечки виникли й під час самого фіналу. Зокрема, Ліонель Мессі намагався переконати арбітра Славко Вінчича вилучити Марка Кукурелью після епізоду між футболістом збірної Іспанії та суддею.

Раніше міністр транспорту та сталої мобільності Іспанії Оскар Пуенте відреагував на петицію, створену в Аргентині, з вимогою переграти фінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Іспанією.

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Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте назвав поведінку гравців Аргентини у фіналі ЧС-2026 «нестерпною».

Повідомлялося, що центральний захисник Рівер Плейт Ніколас Отаменді завершив кар'єру у збірній Аргентини після чемпіонату світу-2026.

Також стало відомо, що Аргентина готує судові позови після поразки у фіналі.