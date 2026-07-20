Новий лідер і втрата позиції Україною: ФІФА оновила рейтинг збірних за підсумками чемпіонату світу

На перше місце вийшла збірна Іспанії, яка виграла чемпіонат світу 2026 року, здолавши Аргентину (1:0) у додатковий час. Іспанці змістили на другу сходинку саме аргентинців — чемпіонів попереднього мундіалю в Катарі.

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Трійку лідерів замкнула збірна Франції. Стрибок у топ-10 здійснила Мексика, яка на домашньому ЧС дійшла до 1/8 фіналу. Натомість німці вилетіли з першої десятки. Також значний прогрес показала Норвегія, яка після виходу до чвертьфіналу ЧС-2026 піднялась на 12 позицій.

Рейтинг ФІФА — топ-10 / Фото: inside.fifa.com

Рейтинг ФІФА — місця з 11-го по 20-те / Фото: inside.fifa.com

Збірна України, яка не виступала на мундіалі, втратила одну сходинку і перебуває на 33-му місці. Впритул до нашої команди наблизився Парагвай, учасник 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Україна — 33-тя в рейтингу ФІФА / Фото: inside.fifa.com

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.