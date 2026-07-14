ФІФА покарає тренерів і футболістів за «довгий язик» після ЧС-2026

ФІФА планує розглянути дисциплінарні справи щодо футболістів і тренерів, які публічно критикували суддів під час чемпіонату світу 2026 року.

Міжнародна федерація зробить це вже після завершення турніру, повідомляє The Athletic. Остаточні рішення ухвалюватимуться на основі рапортів арбітрів та інших обставин кожного окремого випадку.

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Серед найзатятіших критиків суддівства на ЧС-2026 — головний тренер збірної Англії Томас Тухель, захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі та наставник збірної Єгипту Хоссам Хассан, пише The Athletic.

Тухель, наприклад, після матчу з Мексикою (3:2) в 1/8 фіналу назвав роботу арбітрів «хаотичною та ненадійною». Хассан, коментуючи поразку від Аргентини (2:3) в 1/8 фіналу, заявив, що матч був «договірним». Після чвертьфінального матчу Швейцарія — Аргентина (1:2) не стримався Аканджі: «Коли арбітр грає проти тебе, стає дуже важко. Кожен дрібний епізод трактувався на користь Аргентини. Я ніколи не бачив настільки одностороннього суддівства».

За інформацією джерела, аналогічна практика вже застосовувалася після чемпіонату світу-2022 у Катарі, коли дисциплінарні санкції щодо окремих федерацій були винесені вже після завершення турніру.

Сьогодні, 14 липня, відбудеться перший півфінал ЧС-2026, у якому зустрінуться Франція та Іспанія. Початок матчу — о 22:00.

Завтра, 15 липня, другу путівку у фінал розіграють Аргентина та Англія. Гра розпочнеться також о 22:00.

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