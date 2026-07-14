Нападник збірної США Фоларін Балогун заявив, що розумів можливі суперечки після того, як ФІФА скасувала його одноматчеву дискваліфікацію на ЧС-2026.

25-річного футболіста вилучили у матчі 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини (2:0) за серйозне порушення правил, після чого він мав пропустити наступну гру. Однак дисциплінарний комітет ФІФА призупинив дію дискваліфікації на рік, що викликало критику, зокрема з боку УЄФА.

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Завдяки цьому рішенню Балогун зміг вийти у стартовому складі в матчі 1/8 фіналу проти Бельгії, який збірна США програла з рахунком 1:4.

«Моєю першою реакцією було те, що я радий повернутися до команди, але коли я почав розмірковувати, я зрозумів, що це спричинить багато суперечок. Я майже бачив у своїх товаришах по команді деяке нервування, бо це щось таке унікальне», — сказав Балогун.

За словами нападника, про можливість зіграти проти Бельгії він дізнався у командному автобусі, що викликало емоційну реакцію серед партнерів.

«Коли ми дізналися про це в командному автобусі, всі кричали та галасували. Це була досить напружена поїздка автобусом до тренувального поля», — розповів футболіст.

Балогун зазначив, що через невизначеність не брав участі в ранній підготовці до матчу.

«Це було заплутано, оскільки команда тренувалася без мене. Я майже грав допоміжну роль, щоб підтримувати високий моральний дух», — додав нападник.

Нгадаємо, після призупинення дискваліфікації Балогуна президент США Дональд Трамп подякував ФІФА за це рішення.

Згодом Трамп підтвердив дзвінок Інфантіно, але наголосив, що не вимагав конкретного рішення, а лише попросив переглянути момент, оскільки вважає, що Балогун не фолив у тому епізоді.

Інфантіно також заявив, що спілкувався з Трампом щодо червоної картки американського гравця та наголосив, що рішення у таких справах ухвалюють незалежні органи організації.

Сам Балогун раніше заявляв, що не брав участі у цьому процесі, тож просто виконував свою роботу на полі.