Не лише кубок та медалі: переможці ЧС-2026 вперше в історії отримають чемпіонські персні

Фінал чемпіонату світу між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, на стадіоні Нью-Йорк Нью-Джерсі. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Читайте також: ФІФА хоче розширити наступний чемпіонат світу до 64 збірних

Після завершення фіналу відбудеться нагородження нового чемпіона світу. Окрім культового трофею та золотих медалей, команда-переможець отримає виготовлені на замовлення чемпіонські персні, які вперше принесуть одну з найвідоміших американських спортивних традицій у світовий футбол, повідомляє FIFA.

Реклама

Загалом буде створено обмежену серію з 2026 індивідуально пронумерованих каблучок, що є даниною самому турніру. Із них 30 перснів вручать команді-переможцю, а ще 1996 будуть доступні для вболівальників у всьому світі як офіційний ліцензований продукт.

Одна сторона кожного кільця буде прикрашена зображенням трофея чемпіонату світу з футболу, а інша — персоналізована відповідно до ідентичності команди-переможця. Кожен виріб буде індивідуально пронумерований, виготовлений на замовлення та доповнений власним сертифікатом автентичності.

Нагадаємо, за півтори години до початку фінального матчу відбудеться масштабне шоу, у якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Також повідомлялося, що разом із Мадонною, Шакірою та BTS Джастін Бібер виступить на першому в історії шоу в перерві фіналу ЧС-2026.

Раніше ФІФА визначилася з арбітром, який працюватиме на фінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини й Іспанії.

Крім цього, повідомлялося, що ФІФА розглядає можливість збільшення перерви у фіналі ЧС-2026 через масштабне шоу.

Водночас перед фіналом у Нью-Йорку оголосили попередження про погіршення якості повітря через дим від лісових пожеж.