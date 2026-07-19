Точний час початку фіналу ЧС-2026: коли старт за київським часом

19 липня, 05:25
Фінал ЧС-2026 відбудеться в Іст-Ратерфорді (Фото: REUTERS/Аманда Перобеллі)

Фінал ЧС-2026 відбудеться в Іст-Ратерфорді (Фото: REUTERS/Аманда Перобеллі)

У матчі за звання чемпіона світу з футболу зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Поєдинок відбудеться в Іст-Ратерфорді — передмісті Нью-Йорка. Гра пройде на найдорожчому стадіоні світу — «Метлайф», збудованому 2010 року за 1,6 млрд доларів. Арена вміщує 82,5 тисячі глядачів.

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Фінальний матч ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться в неділю, 19 липня. Початок — о 22:00 за київським часом. В Україні переглянути фінал мундіалю можна буде на OTT-платформі MEGOGO, а також на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережі Т2 та кабельних мережах.

Уперше в історії у фіналі чемпіонату світу з футболу зіграють чинний чемпіон Європи та чемпіон Південної Америки. Також уперше в історії у фіналі зустрінуться перша та друга команди рейтингу ФІФА.

Цікаво, що чемпіонат світу 2030 року відбудеться в кількох країнах, зокрема в Іспанії та Аргентині. В Іспанії пройде більшість матчів, а в Аргентині — лише гра-відкриття турніру. Це зроблено для того, щоб до сторіччя чемпіонатів світу вшанувати країну, яка брала участь у першому в історії фінальному матчі.

Збірна Іспанії виграла чемпіонат світу у 2010 році.

Збірна Аргентини має три світові титули — у 1978, 1986 та 2022 роках. Ще тричі аргентинці поступалися — у 1930, 1990 та 2014 роках.

За версією букмекерів, фаворитом зустрічі є збірна Іспанії. Ймовірність перемоги — 59%.

NV
Фото: NV

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпіонат світу з футболу ЧС-2026 Збірна Аргентини збірна Іспанії

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