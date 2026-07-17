Через дим від лісових пожеж: перед фіналом ЧС-2026 у Нью-Йорку попередили про погіршення якості повітря

Дим від лісових пожеж в Онтаріо (Фото: REUTERS/Carlos Osorio)

За кілька днів до фінального матчу чемпіонату світу з футболу чиновники Нью-Йорка та Нью-Джерсі оголосили попередження щодо якості повітря через дим від лісових пожеж у Канаді.

Серпанок від пожеж накрив регіон Нью-Йорка, через що мешканців, за можливості, залишатися вдома, повідомляє BBC.

Фінал чемпіонату світу між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня, на стадіоні Нью-Йорк Нью-Джерсі в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

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Погіршення якості повітря сталося безпосередньо перед прибуттям збірної Іспанії до Нью-Джерсі після перемоги над Францією (2:0) у півфіналі. Команда провела тренування на відкритому повітрі у четвер, і, схоже, ситуація не вплинула на підготовку футболістів. Водночас іспанці не коментували, чи викликає це у них занепокоєння.

Аргентина після перемоги над Англією (2:1) у півфіналі залишилася у Джорджії, але має розпочати тренування у Нью-Джерсі у п’ятницю.

Стадіон Нью-Йорк Нью-Джерсі є відкритою ареною, однак наразі немає підстав вважати, що якість повітря вплине на проведення фіналу чемпіонату світу, який відвідають понад 80 тисяч глядачів.

Очікується, що якість повітря покращиться у п’ятницю, а прогнозований дощ у суботу має допомогти розсіяти частину диму.

Нагадаємо, що за півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Повідомлялоь, що ФІФА визначилася з арбітром, який працюватиме на фінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії.

Раніше Фернандес потролив збірну Англії після перемоги Аргентини у півфіналі ЧС-2026.