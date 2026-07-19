У неділю, 19 липня, збірна Аргентини зіграє проти Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026.

У своєму Instagram капітан «Альбіселесте» Ліонель Мессі опублікував зворушливий допис, наголосивши, що незалежно від результату вирішального матчу команда вже написала історію, яку ніколи не забудуть.

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«Найпрекраснішим за всі ці роки були не лише титули, а й увесь пройдений шлях. Ділити повсякденне життя з цією командою, разом змагатися, підніматися після важких моментів і насолоджуватися кожним кроком.

Дякую кожному з моїх партнерів по команді, тренерському штабу та всім людям, які щодня працюють, щоб ця збірна залишалася справжньою родиною.

Що б не сталося, ця команда вже написала історію, яку ми ніколи не забудемо і яку ніхто не зможе стерти.

Вперед, Аргентино", — написав Мессі.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше ми писали, що президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде присутній на фіналі чемпіонату світу 2026 року проти Іспанії через забобони.