Дональд Трамп торкнувся Кубка світу під час фіналу ЧС-2026 — чому йому це дозволено
Дональд Трамп у VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу (Фото: REUTERS/Brian Snyder)
На стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі проходить фіналу чемпіонату світу 2026 року.
У прямому ефірі показали, як президент США Дональд Трамп, перебуваючи у VIP-ложі, торкнувся Кубка світу, який йому продемонстрував дворазовий чемпіон світу Роналдо.
ФІФА суворо регламентує, хто має право торкатися головного трофея світового футболу. Згідно з правилами організації, це дозволено лише обмеженому колу осіб, до якого входять глави держав, посадовці ФІФА та чемпіони світу — колишні або чинні.
Саме тому Трамп, як чинний президент США, мав право торкнутися Кубка світу. Очікується, що він також візьме участь у церемонії вручення трофея переможцям фіналу.
Оригінальний Кубок світу, виготовлений із суцільного золота, належить ФІФА й використовується лише під час офіційних церемоній. Команда-переможець не отримує його назавжди — чемпіонам вручають копію трофея, тоді як оригінал залишається у власності федерації.
Для Трампа це не перший контакт із Кубком світу. У серпні 2025 року він уже торкався трофея під час візиту президента ФІФА Джанні Інфантіно до Білого дому.
Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.