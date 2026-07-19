Дональд Трамп торкнувся Кубка світу під час фіналу ЧС-2026 — чому йому це дозволено

19 липня, 22:53
Дональд Трамп у VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Дональд Трамп у VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

На стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі проходить фіналу чемпіонату світу 2026 року.

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У прямому ефірі показали, як президент США Дональд Трамп, перебуваючи у VIP-ложі, торкнувся Кубка світу, який йому продемонстрував дворазовий чемпіон світу Роналдо.

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ФІФА суворо регламентує, хто має право торкатися головного трофея світового футболу. Згідно з правилами організації, це дозволено лише обмеженому колу осіб, до якого входять глави держав, посадовці ФІФА та чемпіони світу — колишні або чинні.

Саме тому Трамп, як чинний президент США, мав право торкнутися Кубка світу. Очікується, що він також візьме участь у церемонії вручення трофея переможцям фіналу.

Оригінальний Кубок світу, виготовлений із суцільного золота, належить ФІФА й використовується лише під час офіційних церемоній. Команда-переможець не отримує його назавжди — чемпіонам вручають копію трофея, тоді як оригінал залишається у власності федерації.

Для Трампа це не перший контакт із Кубком світу. У серпні 2025 року він уже торкався трофея під час візиту президента ФІФА Джанні Інфантіно до Білого дому.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Дональд Трамп Чемпіонат світу ЧС-2026 Футбол ФІФА

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