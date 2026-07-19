На стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі проходить фіналу чемпіонату світу 2026 року .

У прямому ефірі показали, як президент США Дональд Трамп, перебуваючи у VIP-ложі, торкнувся Кубка світу, який йому продемонстрував дворазовий чемпіон світу Роналдо.

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Trump is shown the FIFA World Cup trophy pic.twitter.com/zDE4PVRSxZ — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 19, 2026

ФІФА суворо регламентує, хто має право торкатися головного трофея світового футболу. Згідно з правилами організації, це дозволено лише обмеженому колу осіб, до якого входять глави держав, посадовці ФІФА та чемпіони світу — колишні або чинні.

Саме тому Трамп, як чинний президент США, мав право торкнутися Кубка світу. Очікується, що він також візьме участь у церемонії вручення трофея переможцям фіналу.

Оригінальний Кубок світу, виготовлений із суцільного золота, належить ФІФА й використовується лише під час офіційних церемоній. Команда-переможець не отримує його назавжди — чемпіонам вручають копію трофея, тоді як оригінал залишається у власності федерації.

Для Трампа це не перший контакт із Кубком світу. У серпні 2025 року він уже торкався трофея під час візиту президента ФІФА Джанні Інфантіно до Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.